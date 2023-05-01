34-летний Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму

Бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав несколько своих свежих фотографий. Сейчас Макгрегору 34 года.
Фото: Из личного архива Конора Макгрегора
Фото: Из личного архива Конора Макгрегора
Напомним, в настоящий момент Макгрегор принимает участие в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), где выступает в качестве тренера. Команда ирландского бойца противостоит сборной представителя США Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок друг с другом. Для Макгрегора бой с Чендлером будет первым с июля 2021 года. Тогда ирландец проиграл также Порье. В общей сложности он провёл 28 поединков, в которых добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.
Макгрегор оторвал манекену голову ударом ноги:
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