34-летний Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму

Бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав несколько своих свежих фотографий. Сейчас Макгрегору 34 года.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, в настоящий момент Макгрегор принимает участие в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), где выступает в качестве тренера. Команда ирландского бойца противостоит сборной представителя США Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок друг с другом. Для Макгрегора бой с Чендлером будет первым с июля 2021 года. Тогда ирландец проиграл также Порье. В общей сложности он провёл 28 поединков, в которых добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

Макгрегор оторвал манекену голову ударом ноги: