Хабиб Нурмагомедов: сегодня сделаю большой анонс для всех моих фанатов

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей официальной странице в социальных сетях, рассказав, что в скором времени его фанаты могут ожидать от него большого анонса.

«Сегодня сделаю большой анонс для всех моих фанатов. Следите за новостями», — написал Нурмагомедов.

Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем: