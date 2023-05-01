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Хабиб Нурмагомедов: сегодня сделаю большой анонс для всех моих фанатов

Хабиб Нурмагомедов: сегодня сделаю большой анонс для всех моих фанатов
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Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей официальной странице в социальных сетях, рассказав, что в скором времени его фанаты могут ожидать от него большого анонса.

«Сегодня сделаю большой анонс для всех моих фанатов. Следите за новостями», — написал Нурмагомедов.

Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем:

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