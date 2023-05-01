Тренер Бивола ответил на слова Майка Тайсона о бойце, который может побить россиянина
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Геннадий Машьянов, тренер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, прокомментировал высказывание легендарного Майка Тайсона, заявившего, что американец Дэвид Бенавидес (27-0, 23 KO) способен победить россиянина.
«Говорить можно, что угодно. Но только ринг покажет, кто есть кто. Я не считаю, что Бенавидес сильнее Канело. Он гораздо более ограничен в техническом и тактическом плане. У него невысокий боксёрский IQ. Поэтому я считаю, что Дэвид проиграет не только Дмитрию, но и Альваресу», – приводит слова Машьянова издание MMA.Metaratings.ru.
Дэвиду Бенавидесу 26 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и дважды становился чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг).
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