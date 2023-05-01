Отец Фьюри назвал бойца, который станет лидером супертяжёлого веса после ухода Тайсона

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, назвал бойца, который, по его мнению, станет лидером дивизиона после ухода его сына из спорта. Им оказался американский проспект Джаред Андерсон (14-0, 14 KO).

«Есть всего один парень, которого я могу представить чемпионом после того, как Тайсон завершит карьеру, и его зовут Джаред Андерсон. Я видел его спарринги с Тайсоном и видел его бои. Он станет следующим боссом в супертяжёлом весе.

С каждым боем он становится только лучше. Андерсон захватит дивизион после того, как Тайсон уйдёт, благодаря своей подвижности, боксёрскому интеллекту, навыкам и скорости. У этого паренька есть характер», – сказал Джон Фьюри в подкасте Stamina For Sale.