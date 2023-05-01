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Отец Фьюри: Тайсон победит Усика одной рукой

Отец Фьюри: Тайсон победит Усика одной рукой
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Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, заявил, что обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO украинец Александр Усик не сможет составить конкуренцию его сыну.

«Тайсон принимает решения в супертяжёлом весе, и больше никто. Он занимает особое положение. И почему он должен упускать свой шанс заработать большие деньги? Тайсон хочет, чтобы ему заплатили больше всех, потому что он этого достоин.

Тайсон способен победить Усика одной рукой. И я готов заявить при любых людях, что Тайсон – лучший супертяжеловес в мире, и в этом не приходится сомневаться. Пока никто не подобрался к нему», – сказал Джон Фьюри в подкасте Stamina For Sale.

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«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри:

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