Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Райан Гарсия расстался со своим тренером после поражения от Джервонты Дэвиса

Райан Гарсия расстался со своим тренером после поражения от Джервонты Дэвиса
Комментарии

Звёздный американский легковес Райан Гарсия (23-1, 19 KO) завершил сотрудничество с тренером Джо Гуссеном, сообщает ESPN. Позже боец подтвердил новость, сделав репост в социальных сетях.

Напомним, в конце апреля Гарсия потерпел первое поражение в карьере, уступив нокаутом в седьмом раунде чемпиону мира в трёх весовых категориях и соотечественнику Джервонте Дэвису (29-0, 27 KO). Поединок прошёл в промежуточном весе до 61,7 кг (136 фунтов).

После выступления стало известно, что Гарсия получил травму ребра во время подготовки, которую ему нанёс спарринг-партнёр. Также американец заявил, что перейдёт в первый полусредний дивизион (до 63,5 кг).

Ранее стал известен разговор Гарсии с тренером сразу же после остановки боя с Дэвисом.

Материалы по теме
«Он попал в ребро?» Стал известен разговор Гарсии с тренером после остановки боя с Дэвисом
Материалы по теме
Остался только один. Дэвис нокаутировал Гарсию страшным ударом в корпус
Остался только один. Дэвис нокаутировал Гарсию страшным ударом в корпус
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023