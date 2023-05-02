Райан Гарсия расстался со своим тренером после поражения от Джервонты Дэвиса

Звёздный американский легковес Райан Гарсия (23-1, 19 KO) завершил сотрудничество с тренером Джо Гуссеном, сообщает ESPN. Позже боец подтвердил новость, сделав репост в социальных сетях.

Напомним, в конце апреля Гарсия потерпел первое поражение в карьере, уступив нокаутом в седьмом раунде чемпиону мира в трёх весовых категориях и соотечественнику Джервонте Дэвису (29-0, 27 KO). Поединок прошёл в промежуточном весе до 61,7 кг (136 фунтов).

После выступления стало известно, что Гарсия получил травму ребра во время подготовки, которую ему нанёс спарринг-партнёр. Также американец заявил, что перейдёт в первый полусредний дивизион (до 63,5 кг).

Ранее стал известен разговор Гарсии с тренером сразу же после остановки боя с Дэвисом.