ЧМ-2023 по боксу: где смотреть, какие россияне выступают сегодня

С 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан) проходит мужской чемпионат мира по боксу. Сегодня, 2 мая, состоятся поединки в весовых категориях до 63,4 кг, до 80 кг и до 86 кг. Из российских спортсменов сегодня на ринг выйдет Шарабутдин Атаев, выступающий в весовой категории до 86 кг. Соперником Атаева будет представитель Сербии Милан Савич.

Прямую трансляцию боёв чемпионата мира будет вести телеканал «Матч! Боец»: эфир запланирован на 10:55 мск и 15:55 мск.

Напомним, сборная России принимает участие в чемпионате мира с национальной символикой. Ранее некоторые страны заявили о бойкоте этого турнира, а также уже состоявшегося женского чемпионата мира из-за участия в них россиян и белорусов. Речь идёт о США, Финляндии, Швеции, Канаде, Нидерландах и некоторых других государствах.