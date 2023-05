Хабиб сделал репост, где объяснялось отсутствие у него бонуса за лучший бой вечера в UFC

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях сделал репост одного сообщения, где говорилось о его выступлении в UFC. Внимание в сообщении акцентировано на том, что в промоушене Даны Уайта Хабиб ни разу не получал бонус за лучший бой вечера.

«Доминационное величие Хабиба Нурмагомедова подчёркивает такой важный факт – у него ни разу в UFC не было бонуса Fight of the Night. Это единственный боец среди тех, кто строил в UFC серию в 13 и более побед подряд, у кого нет бонуса за бой вечера. Почему? Потому что Fight of the Night требует двух человек для танца и для Хабиба такой партнёр так и не нашёлся», — говорится в сообщении, репост которого сделал Хабиб.

Хабиб за время карьеры в ММА провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC.

Хабиб Нурмагомедов тренируется на беговой дорожке: