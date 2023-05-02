Главный тренер сборной России по боксу отреагировал на результаты жеребьёвки ЧМ-2023

Главный тренер национальной команды России Виктор Фархутдинов высказался об итогах результатов жеребьёвки мужского чемпионата мира по боксу 2023 года. Турнир проходит с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан).

«На чемпионате мира завершилась жеребьёвка, и она неплохая для сборной России. Больше половины ребят попали на шесть поединков. Ближе к медалям у команды всё должно быть хорошо. Национальную сборную представляют чемпионы России — 2022, все ребята достойные. Пусть каждый их них доказывает, что он сильнейший боксёр. Здесь не будет лёгких поединков, собрались лучшие спортсмены со всего мира. Будем стараться, чтобы гимн России как можно больше раз играл на арене в Ташкенте», — приводит слова Фархутдинова пресс-служба Федерации бокса России.