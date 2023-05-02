«Им не нравится, что я жопы не лижу?» Умар Кремлёв высказался о МОК

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв высказался по поводу взаимодействия с Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Бокс — великий вид спорта, мы уже выбрали свой путь. Для нас главный турнир — чемпионат мира. Боксом занимаются малоимущие и средний уровень. Наша задача, чтобы боксёры могли зарабатывать. Мы боремся за каждого боксёра, тренера, организацию. Мы демонстрируем свою независимость, чтобы IBA не управляли извне. Как это было ранее.

Вот ранее был Си Кей Ву, он же занимал посты в МОК, но при нём и была коррупция. Тут надо задавать вопросы МОК, почему они про него не говорят. Вот заявляют, что коррупция в боксе на Играх 2012 и 2016 года… Меня тогда не было. Сегодня в IBA нет проблем. Им не нравится, что я жопы не лижу? Пусть даже не рассчитывают. Им не нравится, что спортсмены зарабатывают больше, чем на Олимпиаде? Ну это их проблемы. Я не вижу никаких проблем с МОК, у нас нет никаких проблем. Нет никаких долгов, нарушений в судействе, есть независимые судьи», — приводит слова Кремлёва «Матч ТВ».

Напомним, с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан) проходит мужской чемпионат мира по боксу 2023 года. Россияне участвуют в нём с национальной символикой.