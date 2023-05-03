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Курбанов: не верил, что Биволу отдадут победу над Канело

Курбанов: не верил, что Биволу отдадут победу над Канело
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Популярный российский боксёр Магомед Курбанов признался, что не верил в решение судей отдать победу соотечественнику Дмитрию Биволу в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Я думаю, что ко второму бою Дмитрий подойдёт уверенно. И думаю, что Бивол должен его победить. В тот раз я не верил, что победу по очкам отдадут Биволу. Я считал, что по системе PPV Канело не должен был проиграть. Моё видение было таковым», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Напомним, Бивол и Альварес встречались в мае прошлого года. Победу единогласным решением судей одержал россиянин. Поединок проходил в полутяжёлом весе. После этого обе стороны заявляли о желании провести реванш.

Дмитрий Бивол показал, что такое лёгкая тренировка:

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