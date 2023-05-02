Фрэнсис Нганну близок к подписанию контракта с новым промоушеном

Известный франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну в скором времени может подписать контракт с ММА-промоушеном. Об этом рассказал журналист Ариэль Хельвани во время выступления на канале MMAFightingonSBN в YouTube. Сообщается, что речь может идти о PFL.

Фрэнсису Нганну 36 лет. Боец дебютировал в UFC в декабре 2015 года и провёл в общей сложности 14 боёв, в 12 из них одержав победы. В своём последнем бою, который состоялся на UFC 270 в январе прошлого года, Нганну победил по очкам француза Сириля Гана. В январе 2023-го Фрэнсис ушёл из UFC, тем сам освободив чемпионский титул в тяжёлом весе, из-за финансовых разногласий.

Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы: