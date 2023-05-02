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Инсайдер объяснил, почему Фрэнсис Нганну не подписал контракт с One Championship

Инсайдер объяснил, почему Фрэнсис Нганну не подписал контракт с One Championship
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Известный журналист и инсайдер Ариэль Хельвани высказался о несостоявшемся переходе франко-камерунского бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну в промоушен One Championship. Ранее сообщалось, что Нганну был близок к подписанию контракта с этой лигой.

«По словам Фрэнсиса, он был очень откровенен с Чатри Ситйодтонгом (президентом промоушена One Championship. – Прим. «Чемпионата»). И они прощались, чувствуя уважение друг к другу. При этом оба пришли к пониманию, что, поскольку Фрэнсис уже дал устное согласие на переход в другую лигу, будет более чем вероятно, что он не перейдёт в One», — сказал Хельвани на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

В общей сложности в ММА Нганну провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.

Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов:

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