«Потом оба стали чемпионами UFC». Хабиб показал фото с Махачевым 11-летней давности

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками архивной фотографией со своим товарищем и действующим чемпионом UFC в той же весовой категории Исламом Махачевым. Снимок был сделан 11 лет назад.

«11 лет назад. Потом они оба стали чемпионами UFC», — говорится в описании к фото.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Хабиб за время карьеры в ММА провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Вместе со знаменитым специалистом Хавьером Мендесом Хабиб был признан тренером 2022 года по версии MMAJunkie.

Махачев стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. В общей сложности он провёл 25 боёв, одержав 24 победы и потерпев одно поражение.

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