Россиянин Шарабутдин Атаев победил серба Савича и вышел в 1/8 финала ЧМ по боксу

Россиянин Шарабутдин Атаев, выступающий в весовой категории до 86 кг, вышел в 1/8 финала чемпионата мира по боксу. Соперником Атаева был представитель Сербии Милан Савич. Шарабутдин победил раздельным решением судей. Соревнования проходят в Ташкенте (Узбекистан).
Чемпионат мира по боксу 2023 года проходит с 1 по 14 мая. Сборная России принимает в нём участие с национальной символикой. Призовой фонд турнира составляет $ 5,2 млн. Победители получат по $ 200 тыс., серебряные призёры — по $ 100 тыс., бронзовые — по $ 50 тыс.
Напомним, победителем медального зачёта предыдущего чемпионата мира, который прошёл в 2021 в Белграде (Сербия), стала сборная Кубы, завоевавшая три золотые и две бронзовые медали. Российская команда заняла итоговое пятое место с одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами.
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