Россиянин Атаев — о победе над Савичем на ЧМ по боксу: дай бог, как начали, так и закончим

Россиянин Шарабутдин Атаев, выступающий в весовой категории до 86 кг, прокомментировал победу, одержанную в поединке с сербом Миланом Савичем на чемпионате мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан). Атаев победил раздельным решением судей, за счёт чего пробился в в 1/8 финала турнира.
«Сегодня я открыл чемпионат мира для сборной России. Дай бог, как начали турнир, так и закончим. Спасибо за поддержку. Будем дальше так и продолжать. Следующий бой у меня восьмого числа, нужно будет потренироваться, чтобы форму не потерять», — сказал Атаев после боя.
Чемпионат мира по боксу 2023 года проходит с 1 по 14 мая. Сборная России принимает в нём участие с национальной символикой. Призовой фонд турнира составляет $ 5,2 млн. Победители получат по $ 200 тыс., серебряные призёры — по $ 100 тыс., бронзовые — по $ 50 тыс.
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