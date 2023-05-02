Александр Емельяненко показал, как его брат Иван готовится к дебюту в ММА
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками новым видео. На видеозаписи демонстрируется, как брат Александра, Иван, проводит подготовку к поединку 26 мая на «Бойцовском клубе РЕН ТВ». Соперником Ивана будет дзюдоист Алексей Леденёв.
«Ваня Емельяненко, брат мой, набирает форму к бою 26 мая на «Бойцовском клубе РЕН ТВ»!» — написал Александр.
Иван Емельяненко готовится к дебюту в смешанных единоборствах:
Для Ивана поединок с Леденёвым будет дебютным в смешанных единоборствах. Изначально он должен был сразиться с бразильским ветераном Фабио Мальдонадо, однако бой был отменён.
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