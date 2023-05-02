Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Емельяненко показал, как его брат Иван готовится к дебюту в ММА

Александр Емельяненко показал, как его брат Иван готовится к дебюту в ММА
Комментарии

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками новым видео. На видеозаписи демонстрируется, как брат Александра, Иван, проводит подготовку к поединку 26 мая на «Бойцовском клубе РЕН ТВ». Соперником Ивана будет дзюдоист Алексей Леденёв.

«Ваня Емельяненко, брат мой, набирает форму к бою 26 мая на «Бойцовском клубе РЕН ТВ»!» — написал Александр.

Иван Емельяненко готовится к дебюту в смешанных единоборствах:

Для Ивана поединок с Леденёвым будет дебютным в смешанных единоборствах. Изначально он должен был сразиться с бразильским ветераном Фабио Мальдонадо, однако бой был отменён.

Материалы по теме
Вместо экс-бойца UFC красавчик из поп-MMA. Ивана Емельяненко спасают от избиения?
Вместо экс-бойца UFC красавчик из поп-MMA. Ивана Емельяненко спасают от избиения?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023