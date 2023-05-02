Чимаев — после заявления Камару Усмана: надо кое-кого отправить на пенсию
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где оставил следующее сообщение: «Надо кое-кого отправить на пенсию».
Напомним, недавно бывший чемпион UFC в полусредней весовой категории Камару Усман высказался по поводу возможного боя с Чимаевым. Усман заявил, что поединок между ними мог бы стать яркой афишей.
Чимаев в последнем бою, который состоялся в сентябре прошлого года, встречался с представителем США Кевином Холландом и победил удушающим приёмом.
Усман, в свою очередь, свой последний поединок провёл 18 марта в рамках UFC 286, где проиграл спортсмену из Великобритании Леону Эдвардсу.
Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой:
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