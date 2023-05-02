Хасбик отказался от участия в WrestleMania 39 из-за принципов

Российский блогер и амбассадор UFC Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, отклонил предложение рестлинг-промоушна WWE принять участие в премиальном шоу WrestleMania 39, которое прошло в начале апреля в Лос-Анджелесе. Об этом информирует Give me Sport со ссылкой на New York Times.

По сведениям источника, Хасбик отказался посещать WrestleMania 39, так как уже запланировал посещение Саудовской Аравии в рамках Рамадана. Сообщается, что предложение WWE было «очень большим».

Хасбулла пользуется популярностью в ММА уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре прошлого года стало известно, что он подписал пятилетнее соглашение с UFC, которое подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие.

Хасбик провёл тренировку с Исламом Махачевым: