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Хасбик отказался от участия в WrestleMania 39 из-за принципов

Хасбик отказался от участия в WrestleMania 39 из-за принципов
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Российский блогер и амбассадор UFC Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, отклонил предложение рестлинг-промоушна WWE принять участие в премиальном шоу WrestleMania 39, которое прошло в начале апреля в Лос-Анджелесе. Об этом информирует Give me Sport со ссылкой на New York Times.

По сведениям источника, Хасбик отказался посещать WrestleMania 39, так как уже запланировал посещение Саудовской Аравии в рамках Рамадана. Сообщается, что предложение WWE было «очень большим».

Хасбулла пользуется популярностью в ММА уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре прошлого года стало известно, что он подписал пятилетнее соглашение с UFC, которое подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие.

Хасбик провёл тренировку с Исламом Махачевым:

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