Украинец Редкач поддел Ломаченко перед его боем с Хэйни

Украинский боксёр Иван Редкач разместил новый пост у себя в социальных сетях, где выразил уверенность в победе американца Дэвина Хэйни в поединке с Василием Ломаченко (Украина).
«Дэвин Хэйни, скоро 20 мая. 30-0», – написал Редкач, прикрепив к сообщению фотографию, на которой Хэйни держит на руках ребёнка с лицом Ломаченко.
Напомним, поединок между Ломаченко и Хэйни состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США).
В настоящий момент в активе Хэйни 29 побед в 29 боях (15 раз американец побеждал нокаутом). Ломаченко в общей сложности провёл 19 поединков, в которых одержал 17 побед (11 — нокаутом) и потерпел два поражения.
Ранее бывший абсолютный чемпион мира американец Антонио Тарвер дал совет Ломаченко перед боем с Хэйни.
Главные титульные боксёрские бои 2023 года:
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