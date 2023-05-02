Украинец Редкач поддел Ломаченко перед его боем с Хэйни

Украинский боксёр Иван Редкач разместил новый пост у себя в социальных сетях, где выразил уверенность в победе американца Дэвина Хэйни в поединке с Василием Ломаченко (Украина).

«Дэвин Хэйни, скоро 20 мая. 30-0», – написал Редкач, прикрепив к сообщению фотографию, на которой Хэйни держит на руках ребёнка с лицом Ломаченко.

Напомним, поединок между Ломаченко и Хэйни состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США).

В настоящий момент в активе Хэйни 29 побед в 29 боях (15 раз американец побеждал нокаутом). Ломаченко в общей сложности провёл 19 поединков, в которых одержал 17 побед (11 — нокаутом) и потерпел два поражения.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира американец Антонио Тарвер дал совет Ломаченко перед боем с Хэйни.

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