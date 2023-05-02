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Арман Царукян показал актуальную физическую форму

Арман Царукян показал актуальную физическую форму
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Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян, выступающий в лёгкой весовой категории UFC, показал нынешнюю физическую форму. Соответствующий пост Арман разместил у себя в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Армана Царукяна

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на UFC Vegas 66, Царукян встречался с соотечественником Дамиром Исмагуловым. Бой продлился все три раунда и дошёл до судейского решения. Рефери единогласным решением отдали победу Царукяну (30-27, 30-27, 30-27).

Следующим его соперником должен был быть бразилец Ренато Мойкано. С ним Арман должен был встретиться в главном событии турнира UFC Fight Night 223, однако бразилец получил травму и бой был отменён. На данный момент россиянин так и не получил нового соперника.

Главные титульные бои 2023 года в UFC:

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