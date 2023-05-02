«Качество важнее количества». Адесанья ответил Алексу Перейре

Новозеландский боец, действующий чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья ответил на слова бывшего обладателя титула Алекса Перейры в социальных сетях.
Последний очный поединок бойцов завершился победой Адесаньи нокаутом во втором раунде. До этого Алекс Перейра также выиграл нокаутом у новозеландца и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. До этого бразилец дважды выигрывал у Адесаньи в кикбоксинге.
Перейра выложил в социальных сетях видео с концовками каждого из поединков с Адесаньей и подписал: «Мы оба лучшие, но я всё ещё лучше. Цифры не лгут, 3:1».
«В данном случае качество важнее количества. 3-1 — пускай так, если это помогает тебе лучше спать по ночам», — написал Адесанья на своей странице в социальных сетях.
Алекс Перейра после поражения от Адесаньи сообщил, что переходит в полутяжёлый вес.
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