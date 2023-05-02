Гэтжи рассказал, что ему и Порье предлагали стать тренерами на The Ultimate Fighter

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи, выступающий в лёгкой весовой категории, рассказал, что ему и Дастину Порье предлагали стать тренерами на реалити-шоу The Ultimate Fighter.
Порье отказался. В итоге команды возглавили Конор Макгрегор и Майкл Чендлер, которые в конце сезона проведут очный поединок.
«Перед тем как я подписал контракт на бой с Рафаэлем Физиевым, меня спрашивали, не хочу ли я поучаствовать в шоу The Ultimate Fighter вместе с Дастином Порье, но он отказался. Я его не виню. Я бы тоже не стал этого делать, будь у меня столько денег. Вы предлагаете $ 80 тысяч за шесть недель вдали от семьи? Нет, спасибо», — сказал Гэтжи в интервью Даниэлю Кормье.
Джастин Гэтжи в итоге провёл бой с Рафаэлем Физиевым и одержал победу решением большинства судей.
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