Канело: если выиграю у Бивола во втором среднем весе, то люди начнут ныть

Мексиканский боксёр, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес высказался о возможном реванше с россиянином, чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом.

«Будет ли у меня преимущество, если наш реванш с Дмитрием Биволом состоится во втором среднем весе? Да, но тогда люди будут ныть, потому что якобы я заставил его сбросить вес, поэтому он проиграл. Но когда я поднимался в весе, никто ничего подобного не говорил», — цитирует Альвареса BoxingScene.

Бой Бивола и Сауля Альвареса прошёл 7 мая прошлого года и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Канело свою следующую защиту титулов проведёт в бою с Джоном Райдером 6 мая в Гвадалахаре.