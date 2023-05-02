«Выясним, кто из нас лучший ударник». Ядонг Сонг бросил вызов Петру Яну

Китайский боец смешанных единоборств Ядонг Сонг, выступающий в легчайшей весовой категории, заявил о желании провести поединок с экс-чемпионом дивизионом Петром Яном.
«Пётр Ян — отличный боец, и я хотел бы сразиться с ним. Хочу выяснить, кто из нас лучший ударник. Я хочу этот бой. И с нетерпением жду следующего соперника. Я продолжу работать, чтобы показать, что я — лучший», — приводит слова Сонга Sports Illustrated.
Ядонг Сонг в своём последнем поединке выиграл техническим нокаутом у Рики Симона. Всего у китайского бойца 20 побед при семи поражениях.
Пётр Ян в последнем бою проиграл единогласным решением судей грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили. Россиянин потерпел поражения в последних четырёх боях из пяти. Всего у него 16 побед при пяти поражениях в профессиональных смешанных единоборствах.
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