«Понимаю, почему меня называли актёром». Стерлинг вспомнил о скандальной победе над Яном

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался о скандальном поединке с россиянином Петром Яном, в котором стал обладателем титула.

Напомним, бой прошёл в 2021 году. По его итогам Стерлинг стал чемпионом UFC, так как Ян нанёс запрещённый удар коленом и был дисквалифицирован.

«Надеюсь, я в последний раз говорю об этом. Я пересматривал видео, где, как говорят, я притворялся, катаясь по полу. А я и не знал, что есть инструкция, как себя вести, когда тебе бьют коленом в голову. Понимаю, почему меня называют актёром, но там не было актёрской игры. Людям кажется, я притворялся, но поверьте… Я, к сожалению, пропустил удар и был истощён. Думаю, именно так это и должно было выглядеть», — сказал Стерлинг в эфире шоу The MMA Hour.