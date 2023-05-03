«Понимаю, почему меня называли актёром». Стерлинг вспомнил о скандальной победе над Яном

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался о скандальном поединке с россиянином Петром Яном, в котором стал обладателем титула.
Напомним, бой прошёл в 2021 году. По его итогам Стерлинг стал чемпионом UFC, так как Ян нанёс запрещённый удар коленом и был дисквалифицирован.
«Надеюсь, я в последний раз говорю об этом. Я пересматривал видео, где, как говорят, я притворялся, катаясь по полу. А я и не знал, что есть инструкция, как себя вести, когда тебе бьют коленом в голову. Понимаю, почему меня называют актёром, но там не было актёрской игры. Людям кажется, я притворялся, но поверьте… Я, к сожалению, пропустил удар и был истощён. Думаю, именно так это и должно было выглядеть», — сказал Стерлинг в эфире шоу The MMA Hour.
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