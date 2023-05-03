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Названы следующий соперник Дениса Тюлюлина в UFC и дата боя

Названы следующий соперник Дениса Тюлюлина в UFC и дата боя
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Российский боец смешанных единоборств Денис Тюлюлин в следующем поединке сразится с представителем Бразилии Грегори Родригесом. Об этом у себя в социальных сетях рассказал журналист Лаэрт Виана.

По сведениям источника, бой пройдёт на турнире UFC Fight Night 24 июня в Джексонвилле (США).

Тюлюлин провёл в UFC три поединка и одержал победу в одном из них. В прошлом бою он уступил южнокорейцу Чун Ён Паку сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 4 февраля на UFC Fight Night 218 в Лас-Вегасе. В общей сложности в активе 34-летнего Тюлюлина 11 побед и семь поражений.

Родригес в своём последнем поединке встречался с соотечественником Бруно Феррейрой и проиграл ему нокаутом в первом раунде. Всего в ММА на счету Грегори 14 побед и пять поражений.

Капитан «Спартака» Джикия записал видеообращение для Тюлюлина:

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