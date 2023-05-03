Президент ONE FC назвал требования, которые выдвигал Фрэнсис Нганну

Президент ONE FC Чатри Ситйодтонг поделился подробностями о требованиях, которые выдвинул лиге франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну. Недавно Ситйодтонг заявил, что переговоры с Нганну не завершились успехом.

«Он просил предоставить ему место в совете директоров, просил, чтобы он сам определял зарплату своих соперников. Мы предложили ему гарантированные 16 миллионов фунтов стерлингов, но этих денег ему было недостаточно – он выдвигал и другие условия, не связанные с деньгами, хотя они не имели особого смысла. Очевидно, что мы не могли предоставить ему место в совете директоров. На этой позиции он был бы как рыба, вытащенная из воды», — приводит слова Ситйодтонга Daily Star.

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