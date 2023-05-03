Top Rank выиграла промоутерские торги за право организации боя Бетербиев – Смит

Американская компания Top Rank, представляющая интересы российского чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, IBF и WBO Артура Бетербиева, выиграла торги на право проведения боя с обязательным претендентом по версии WBC, британцем Каллумом Смитом. Об этом информирует пресс-служба WBC.

В Top Rank предложили $ 2 115 000, в то время как их конкуренты, компания Matchroom, сделала предложение в размере $ 2 100 000.

По правилам WBC 10% от призового фонда получит победитель поединка, а оставшаяся сумма будет поделена между боксёрами в соотношении 70 на 30 в пользу чемпиона.

В активе Бетербиева 19 побед в 19 боях. На счету Смита 29 побед и одно поражение.

Артур Бетербиев: когда скучно бегать, смотрю свои бои: