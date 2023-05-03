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Пенья получила травму и выбыла из боя с Нуньес на UFC 289, названа замена

Пенья получила травму и выбыла из боя с Нуньес на UFC 289, названа замена
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Бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе Джулианна Пенья не сможет провести поединок с действующей обладательницей титула Амандой Нуньес. Об этом у себя в социальных сетях рассказал президент промоушена Дана Уайт. Пенья получила травму. Их бой должен был состояться 10 июня на турнире UFC 289.

На замену Джулианне должна выйти Ирен Алдана.

Пенья и Нуньес встречались уже дважды. В декабре 2021 года победу одержала Джулианна. А в июле 2022-го сильнее была Нуньес, за счёт чего вернула себе чемпионский титул.

Алдана в предыдущем поединке встречалась Мэйси Чиассон и победила её техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся в сентябре прошлого года.

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