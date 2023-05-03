Джон Джонс назвал своего любимого бойца в UFC

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс высказался о своём любимом бойце в промоушене Даны Уайта. По его словам, им является чемпион организации в среднем весе Исраэль Адесанья.

«Мне неприятно это признавать, но я бы назвал Исраэля Адесанью в качестве своего любимого бойца UFC на данный момент. Мы с ним не друзья, но сейчас он, наверное, самый интересный боец в промоушене. Вся его история с Алексом Перейрой, вся та сага, которая у них была — это наверное, самое интересное, что я видел в UFC за последнее время», — приводит слова Джонса Sporting News.

В последнем поединке, который состоялся в ночь с 8 на 9 апреля в Майами, Адесанья встречался с Алексом Перейрой и победил его нокаутом во втором раунде. В ноябре прошлого года Адесанья проиграл Перейре нокаутом в пятом раунде.

Адесанья с Усманом отмечает в ночном клубе победу на UFC 287: