Джон Джонс назвал своего любимого бойца в UFC

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс высказался о своём любимом бойце в промоушене Даны Уайта. По его словам, им является чемпион организации в среднем весе Исраэль Адесанья.
«Мне неприятно это признавать, но я бы назвал Исраэля Адесанью в качестве своего любимого бойца UFC на данный момент. Мы с ним не друзья, но сейчас он, наверное, самый интересный боец в промоушене. Вся его история с Алексом Перейрой, вся та сага, которая у них была — это наверное, самое интересное, что я видел в UFC за последнее время», — приводит слова Джонса Sporting News.
В последнем поединке, который состоялся в ночь с 8 на 9 апреля в Майами, Адесанья встречался с Алексом Перейрой и победил его нокаутом во втором раунде. В ноябре прошлого года Адесанья проиграл Перейре нокаутом в пятом раунде.
Адесанья с Усманом отмечает в ночном клубе победу на UFC 287:
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