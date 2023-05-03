Джон Джонс высказался о несостоявшемся бое с Нганну в UFC

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс поделился мнением о так и не состоявшемся поединке с франко-камерунским бойцом Фрэнсисом Нганну.
«Бой с Фрэнсисом Нганну был бы действительно хорош. Это было бы действительно здорово. Весь мир настроился бы на этот поединок. Это один из тех случаев, когда говорят: «Играй по-крупному или уходи». Мы все видели, что он решил уйти», — приводит слова Джонса Sporting News.
В последний раз Фрэнсис появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана. В январе 2023 года Нганну покинул UFC, тем самым освободив чемпионский титул в тяжёлом весе. Сообщалось, что поводом для такого решения стали, помимо прочего, финансовые разногласия с лигой Даны Уайта.
Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы:
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