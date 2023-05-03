Джон Джонс назвал любимый бой в UFC со своим участием

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс высказался о своём любимом поединке за время выступления в промоушене Даны Уайта.

«Самым приятным было нокаутировать Даниэля Кормье. Для меня это было самое значимое выступление. Мы оба здорово подготовились к бою, фанаты ждали его с нетерпением. Даниэль был одним из лучших. Поединок действительно много значил для нас двоих», — приводит слова Джонса Sporting News.

Джонс и Кормье сражались на турнире UFC 214 в 2017 году. Победу нокаутом в третьем раунде одержал Джонс. Сам поединок проходил в равной борьбе, но точное попадание Джонса ногой в голову соперника и последующее добивание на полу помогло ему победить.

Главные титульные бои 2023 года в UFC: