Джонс рассказал, считает ли он ошибкой решение Нганну покинуть UFC

Прославленный боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс поделился мнением относительно решения франко-камерунского бойца ММА покинуть промоушен Даны Уайта.
«Совершил ли Нганну ошибку, покинув UFC? Полагаю, что да. Не думаю, что многие организации смогут платить ему те деньги, которые он хочет. И я убеждён, что наследие создаётся за счёт соперников, которые встречаются за время карьеры. Я верю, что был бы одним из самых главных его оппонентов как раз в контексте наследия — вне зависимости от того, как сложился бы наш бой. Было бы здорово сразиться друг с другом. Думаю, он упускает прекрасную возможность», — приводит слова Джонса Sporting News.
Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов:
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