Гвоздик рассказал, почему испортились его отношения с Ломаченко

Бывший украинский чемпион мира в полутяжёлом весе Александр Гвоздик признался, что со временем он и его соотечественник Василий Ломаченко «охладели друг к другу», из-за чего их отношения стали не такими приятельскими, как прежде.

«Отношения сейчас равняются нулю. Это не значит, что есть ненависть, просто мы охладели друг к другу. Не хочу выглядеть дураком и нести чушь. Василий — приятный человек, украинец. Я думаю, он любит свою страну, но это были просто отношения, а сейчас их нет. Вот и всё. Нет вражды, но и дружбы нет.

Касательно отношений с Анатолием Ломаченко (отец Василия. – Прим. «Чемпионата») я могу сказать, что он и Василий вместе, их нельзя разделить. По моему мнению, он и Василий — как один человек. У них абсолютно идентичные мысли. Так что если мои отношения с Василием остыли, это автоматически происходит и с Анатолием Ломаченко», — сказал Гвоздик на канале Boxing News в YouTube.

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