«Терпеть его не могу, но будет так». Бывший тренер Фьюри дал прогноз на бой Усик — Уайлдер
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Питер Фьюри, дядя и бывший тренер чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, оценил шансы украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа в бою с американским нокаутёром Деонтеем Уайлдером.
«Я терпеть не могу Уайлдера, но вынужден сказать, что он нокаутирует и Усика, и Джошуа. У этих парней нет ни единого шанса. Уайлдер поднимет Усика в воздух как воздушного змея. И то же произойдёт и с Джошуа», – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Stamina For Sale.
Напомним, Усик не выступал с августа 2022 года, когда повторно победил судейским решением Энтони Джошуа. Британец вернулся на ринг в апреле, одолев по очкам рейтингового американца Джермейна Франклина.
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