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Промоутер Джошуа ответил, подерётся ли британец перед боем с Уайлдером

Промоутер Джошуа ответил, подерётся ли британец перед боем с Уайлдером
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Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, считает, что его подопечный проведёт поединок перед встречей с американцем Деонтеем Уайлдером в конце года.

«Нам было сказано, что Уайлдер в деле. То же касается и нас. Эй Джей намерен сразиться с Уайлдером в декабре. Как только контракты будут подписаны, мы откатимся назад к концу июля или началу августа.

Я хочу, чтобы он выступил в это время. Думаю, что и он желает того же. Его тренер хочет, чтобы он выступил. Нам необходимо найти подходящего соперника, потому что это будет подготовка к Уайлдеру», – приводит слова Хирна издание Boxing Social.

Ранее Рой Джонс оценил готовность Джошуа к мегафайту с Уайлдером.

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