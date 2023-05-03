Промоутер Джошуа ответил, подерётся ли британец перед боем с Уайлдером
Поделиться
Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, считает, что его подопечный проведёт поединок перед встречей с американцем Деонтеем Уайлдером в конце года.
«Нам было сказано, что Уайлдер в деле. То же касается и нас. Эй Джей намерен сразиться с Уайлдером в декабре. Как только контракты будут подписаны, мы откатимся назад к концу июля или началу августа.
Я хочу, чтобы он выступил в это время. Думаю, что и он желает того же. Его тренер хочет, чтобы он выступил. Нам необходимо найти подходящего соперника, потому что это будет подготовка к Уайлдеру», – приводит слова Хирна издание Boxing Social.
Ранее Рой Джонс оценил готовность Джошуа к мегафайту с Уайлдером.
Материалы по теме
Интересные факты про Энтони Джошуа
Комментарии
- 3 мая 2023
-
17:45
-
17:20
-
16:54
-
16:42
-
15:51
-
15:37
-
15:20
-
14:47
-
14:30
-
14:10
-
13:48
-
13:01
-
12:52
-
12:42
-
12:06
-
11:52
-
11:14
-
10:56
-
10:14
-
09:41
-
09:27
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
00:58
-
00:10
- 2 мая 2023
-
23:18
-
22:35
-
21:59
-
20:58
-
20:34
-
19:38
-
19:06
-
18:43
-
18:14
Партнерский контент