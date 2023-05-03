Россиянин Игорь Свиридченков вышел во второй раунд мужского ЧМ в Узбекистане

Завершился поединок 1/32 финала мужского чемпионата мира по боксу, проходящего в Ташкенте (Узбекистан), в весовой категории до 71 кг. Россиянин Никита Свиридченков встретился с испанцем Серхио Мартинесом. Победу единогласным решением судей одержал Свиридченков.

«Вкаточный такой бой… Продышался… Да, где-то не очень хорошо отбоксировал, но в целом мне понравилась обстановка, поддержка своей команды. Будем наращивать темп боёв и будем стараться выигрывать.

Был ли мандраж? Нет, я был абсолютно спокоен, настраивался на тяжёлую работу, тренер настраивал… Да, первый бой на чемпионате мира самый сложный, потому что до этого мы не боксировали, последний бой я провёл в марте», – приводит слова Свиридченкова Федерация бокса России.