Россиянин Игорь Свиридченков вышел во второй раунд мужского ЧМ в Узбекистане
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Завершился поединок 1/32 финала мужского чемпионата мира по боксу, проходящего в Ташкенте (Узбекистан), в весовой категории до 71 кг. Россиянин Никита Свиридченков встретился с испанцем Серхио Мартинесом. Победу единогласным решением судей одержал Свиридченков.
«Вкаточный такой бой… Продышался… Да, где-то не очень хорошо отбоксировал, но в целом мне понравилась обстановка, поддержка своей команды. Будем наращивать темп боёв и будем стараться выигрывать.
Был ли мандраж? Нет, я был абсолютно спокоен, настраивался на тяжёлую работу, тренер настраивал… Да, первый бой на чемпионате мира самый сложный, потому что до этого мы не боксировали, последний бой я провёл в марте», – приводит слова Свиридченкова Федерация бокса России.
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