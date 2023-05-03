Биспинг: с UFC можно договориться о выплате сверх контракта, если вы уровня Макгрегора

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг прокомментировал бытующее мнение, согласно которому звёздные бойцы организации могут получать дополнительные выплаты, не входящие в контракт.
«Что касается «денежных» боёв… Я считаю, что об этом существует неверное представление. Я скажу правду: у вас есть контракт, и неважно, сколько в нём боёв – вы обязаны придерживаться этого контракта.
У каждого бойца индивидуальное соглашение. Если вы укажете на кого-то уровня Конора Макгрегора, то дополнительная выплата возможна, если этого, конечно, захочет UFC. Вы можете договориться о дополнительных деньгах, но вы не должны их получать, если их нет в контракте», – сказал Биспинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Роскошная яхта Конора. Что нужно знать об обновке Макгрегора
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