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Перейра назвал приоритетных соперников в полутяжёлом весе UFC — Анкалаев в списке

Перейра назвал приоритетных соперников в полутяжёлом весе UFC — Анкалаев в списке
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра, ранее объявивший о переходе в полутяжёлый дивизион (до 93 кг), назвал приоритетных соперников.

«Кто?» – написал боец в социальных сетях, прикрепив фотографии Магомеда Анкалаева, Яна Блаховича и Джамала Хилла.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 287 в начале апреля, Перейра уступил нокаутом во втором раунде новозеландцу Исраэлю Адесанье. Поединок стал реваншем бойцов.

Действующий чемпион полутяжёлого дивизиона американец Джамал Хилл завоевал титул в январе на UFC 283, победив судейским решением бразильского ветерана Гловера Тейшейру, завершившего карьеру после выступления.

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