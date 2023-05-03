Боец TopDog оценил возможность проведения поединка Данила Регбиста и Анатолия Сульянова

Боец кулачного промоушена TopDog Евгений Шишков высказался о потенциальном поединке главы организации Данила «Регбиста» Алиева с президентом Hardcore Анатолием Сульяновым.

«Честно, не знаю, как бы я посмотрел на этот поединок. Возможно, с точки зрения того, что это организация на организацию… Это была бы люто хайповая тема. Но этот бой я хотел бы увидеть только на голых кулаках. Это было бы очень эпично.

Но все понимают, что Сульянов не пойдёт на голые кулаки. Во-первых, там очень дорогие зубы. Регбист ему может нормально в будку насовать. Наверное, это было бы прикольно. Состоится ли это? Возможно. Может какая-то организация предложит им такие деньги, что отказаться будет нельзя. Не удивлюсь, если это будет RCC», – сказал Шишков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.