Волкановски: победитель боя Стерлинг — Сехудо бросит мне вызов

Действующий чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о предстоящем титульном поединке в легчайшем дивизионе (до 61 кг) между американцами Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.

«В эти выходные я буду внимательно следить за главным событием турнира, потому что, и я гарантирую это, кто бы ни победил в бою Алджамейна и Сехудо, он бросит мне вызов. Готов биться об заклад, они хотят вызвать меня на бой», – сказал Волкановски в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Напомним, поединок Стерлинга и Сехудо состоится на этих выходных в Нью-Джерси (США) и возглавит турнир UFC 288.

Ранее в интервью Алджамейн Стерлинг заявил, что намерен стать чемпионом UFC в двух весовых категориях.

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