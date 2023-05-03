«Я едва не потерял сознание». Усман рассказал о своей реакции на реванш Адесаньи и Перейры

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман оценил выступление новозеландского средневеса Исраэля Адесаньи в титульном реванше с бразильцем Алексом Перейрой, состоявшемся на турнире UFC 287 в начале апреля.

Напомним, Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде, нанеся ему первое поражение в сильнейшей организации мира.

«Я едва не потерял сознание. Когда Исраэль пробил решающий удар, я подпрыгнул так высоко, что мне пришлось схватиться за перила, потому что мне ударило в голову… и я чуть не упал. Это потрясающий момент, шокирующий вас. Я был невероятно мотивирован после этого вечера», – сказал Усман в интервью ESPN.

Ранее Усман высказался о возможном бое с Хамзатом Чимаевым.

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