«Это невероятно». Уиттакер объяснил, почему Сехудо является знаковым бойцом для MMA

Бывший обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер высказался об экс-чемпионе организации в двух весовых категориях американце Генри Сехудо, готовящемся к поединку с соотечественником Алджамейном Стерлингом.
«Его набор навыков, то, как он развивался… Я считаю, что он показал наибольший прогресс среди всех. Если вы видели его первый бой с Деметриусом [Джонсоном], а затем посмотрели его выступление в реванше… Просто невероятно, насколько он улучшился. Это было нечто особенное, что-то, чего мы ещё не видели раньше. И я считаю, что у него один из высочайших бойцовских IQ в спорте», – сказал Уиттакер в эфире Fox Sports.
Напомним, поединок Стерлинга и Сехудо состоится на этих выходных в Нью-Джерси (США) и возглавит турнир UFC 288.
Ловил Хасбика на болевой и борол Яна. Где Сехудо был три года?
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