Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это невероятно». Уиттакер объяснил, почему Сехудо является знаковым бойцом для MMA

«Это невероятно». Уиттакер объяснил, почему Сехудо является знаковым бойцом для MMA
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер высказался об экс-чемпионе организации в двух весовых категориях американце Генри Сехудо, готовящемся к поединку с соотечественником Алджамейном Стерлингом.

«Его набор навыков, то, как он развивался… Я считаю, что он показал наибольший прогресс среди всех. Если вы видели его первый бой с Деметриусом [Джонсоном], а затем посмотрели его выступление в реванше… Просто невероятно, насколько он улучшился. Это было нечто особенное, что-то, чего мы ещё не видели раньше. И я считаю, что у него один из высочайших бойцовских IQ в спорте», – сказал Уиттакер в эфире Fox Sports.

Напомним, поединок Стерлинга и Сехудо состоится на этих выходных в Нью-Джерси (США) и возглавит турнир UFC 288.

Материалы по теме
Фото: Алджамейн Стерлинг показал актуальную форму за неделю до боя с Сехудо

Ловил Хасбика на болевой и борол Яна. Где Сехудо был три года?

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023