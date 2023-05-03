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Белал Мухаммад назвал самого переоценённого полусредневеса UFC

Белал Мухаммад назвал самого переоценённого полусредневеса UFC
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Четвёртый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад назвал, по его мнению, самого переоценённого бойца дивизиона.

«Самый переоценённый? Колби Ковингтон. Мне же никто ничего не давал, и когда я попал в UFC, то сразу же понял, что всё, что я захочу, мне придётся выдирать когтями. Это касается и поединка с Гилбертом Бёрнсом, мне пришлось вцепиться в него. И это сделает победу намного слаще, а момент, когда золото обернётся вокруг моей талии, ещё приятнее», – приводит слова Мухаммада издание Sportskeeda.

Напомним, поединок Мухаммада и Бёрнса состоится уже на этих выходных в Нью-Джерси (США) и станет соглавным событием турнира UFC 288.

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