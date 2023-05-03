Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Бойцы должны подниматься». Канело отреагировал на первое поражение Райана Гарсии

«Бойцы должны подниматься». Канело отреагировал на первое поражение Райана Гарсии
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес прокомментировал результат поединка между звёздными американскими легковесами Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 KO) и Райаном Гарсией (23-1, 19 KO), состоявшегося 23 апреля в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Дэвис победил нокаутом в седьмом раунде, нанеся Гарсии первое поражение в карьере.

«Это был хороший бой, не правда ли? Единственное, хотелось, чтобы он был немного активнее. Удар по корпусу? Он получился сильным, но мы бойцы и должны подниматься», – сказал Альварес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее стало известно, что Гарсия завершил сотрудничество со своим тренером Джо Гуссеном после поражения от Дэвиса.

Материалы по теме
Райан Гарсия расстался со своим тренером после поражения от Джервонты Дэвиса
Материалы по теме
Остался только один. Дэвис нокаутировал Гарсию страшным ударом в корпус
Остался только один. Дэвис нокаутировал Гарсию страшным ударом в корпус
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023