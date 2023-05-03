«Бойцы должны подниматься». Канело отреагировал на первое поражение Райана Гарсии

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес прокомментировал результат поединка между звёздными американскими легковесами Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 KO) и Райаном Гарсией (23-1, 19 KO), состоявшегося 23 апреля в Лас-Вегасе (США).
Напомним, Дэвис победил нокаутом в седьмом раунде, нанеся Гарсии первое поражение в карьере.
«Это был хороший бой, не правда ли? Единственное, хотелось, чтобы он был немного активнее. Удар по корпусу? Он получился сильным, но мы бойцы и должны подниматься», – сказал Альварес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Ранее стало известно, что Гарсия завершил сотрудничество со своим тренером Джо Гуссеном после поражения от Дэвиса.
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