«Бойцы должны подниматься». Канело отреагировал на первое поражение Райана Гарсии

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес прокомментировал результат поединка между звёздными американскими легковесами Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 KO) и Райаном Гарсией (23-1, 19 KO), состоявшегося 23 апреля в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Дэвис победил нокаутом в седьмом раунде, нанеся Гарсии первое поражение в карьере.

«Это был хороший бой, не правда ли? Единственное, хотелось, чтобы он был немного активнее. Удар по корпусу? Он получился сильным, но мы бойцы и должны подниматься», – сказал Альварес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее стало известно, что Гарсия завершил сотрудничество со своим тренером Джо Гуссеном после поражения от Дэвиса.