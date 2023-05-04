Шишков: у RCC очень здравый владелец. Он может привезти в Россию и Мейвезера с Макгрегором

Боец кулачной организацииTopDog Евгений Шишков высказался об отечественном промоушене RCC, который, по его мнению, способен организовывать спортивные события международного масштаба.

«У них очень здравый инвестор, спонсор и владелец. У человека миллиарды, есть хорошие финансовые возможности. У него хватит денег, чтобы привезти в Россию Флойда Мейвезера с Конором Макгрегором. И поставить Флойда против Регбиста, а Конора против Сульянова. И на всё ему хватит, я серьёзно говорю. Надеюсь, что эта тема не загнётся и будет только развиваться», – сказал Шишков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, следующий турнир RCC по смешанным единоборствам пройдёт 13 мая в Екатеринбурге. В главном бою сразятся Иван Штырков и Виктор Немков.