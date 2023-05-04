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Чендлер объяснил, почему Макгрегор не решится на отмену боя с ним

Чендлер объяснил, почему Макгрегор не решится на отмену боя с ним
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Боец UFC Майкл Чендлер высказался по поводу ирландца Конора Макгрегора, бой с которым у него должен состояться в этом году.

Сейчас Макгрегор до сих пор не вошёл в пул тестирования USADA. Согласно правилам, каждый боец должен находиться в нём не менее шести месяцев, прежде чем выйдет на ринг.

Сроки его возвращения не определены, и на данный момент бой может либо серьёзно затянуться, либо вообще не состояться.

«Я думаю, что он вернётся. Это было бы огромным пятном на его наследии — вести всех по пути, заставлять людей думать, что он вернётся, а потом в самом конце струсить и сделать это только ради рекламы. Это, на мой взгляд, говорит о неуверенности в себе.

Я могу сильно ошибаться, и, если это так, я буду удивлён и, откровенно говоря, разочарован, но я не собираюсь дёргать менеджеров, Дану Уайта и спрашивать у них о том, что мы будем с этим делать», — приводит слова Чендлера MMAJunkie.

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