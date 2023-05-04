«Ты будешь сокрушён, приятель!» Конор Макгрегор обратился к Майклу Чендлеру

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к своему будущему сопернику Майклу Чендлеру.
«Ты будешь сокрушён, приятель!» — написал Макгрегор в социальных сетях.
Напомним, Конор Макгрегор вместе с Майклом Чендлером стали тренерами в новом, 31-м по счёту, сезоне The Ultimate Fighter. По окончании сезона бойцы проведут очный поединок, который пройдёт в полусредней весовой категории.
Для Макгрегора это будет первый бой с июля 2021 года. Тогда ирландец проиграл Дастину Порье техническим нокаутом. Всего же у Конора 22 победы при шести поражениях в ММА.
Чендлер в своём последнем поединке также уступил Порье. Это произошло в ноябре прошлого года, тогда Дастин одержал победу удушающим приёмом.
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