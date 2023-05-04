Сехудо: Макгрегор далеко зашёл, говоря о смерти отца Хабиба
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо объяснил, почему не стал бы помогать с тренировками Конору Макгрегору.
Сехудо ранее помогал Иржи Прохазке перед его титульным боем, Джону Джонсу перед поединком с Сирилем Ганом и Деметриусу Джонсону.
«Нет, я бы не стал тренировать Конора Макгрегора, потому что он оскорбил слишком многих моих друзей. Он далеко зашёл, говоря о смерти отца Хабиба, называл моего менеджера крысой и террористом. Я понимаю, что это не только спорт, но и индустрия развлечений, однако это было слишком», — приводит слова Сехудо MMAJunkie.
Генри Сехудо в ночь на 7 мая на турнире UFC 288 проведёт бой с Алджамейном Стерлингом за титул чемпиона в легчайшем весе.
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