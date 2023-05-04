Сехудо: Макгрегор далеко зашёл, говоря о смерти отца Хабиба

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо объяснил, почему не стал бы помогать с тренировками Конору Макгрегору.

Сехудо ранее помогал Иржи Прохазке перед его титульным боем, Джону Джонсу перед поединком с Сирилем Ганом и Деметриусу Джонсону.

«Нет, я бы не стал тренировать Конора Макгрегора, потому что он оскорбил слишком многих моих друзей. Он далеко зашёл, говоря о смерти отца Хабиба, называл моего менеджера крысой и террористом. Я понимаю, что это не только спорт, но и индустрия развлечений, однако это было слишком», — приводит слова Сехудо MMAJunkie.

Генри Сехудо в ночь на 7 мая на турнире UFC 288 проведёт бой с Алджамейном Стерлингом за титул чемпиона в легчайшем весе.